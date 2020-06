NELLA GALLERY IL RESTO DELLA CLASSIFICA

Nuovo report settimanale realizzato dal CIES Football Observatory, che nella sua analisi ha stilato la graduatoria dei calciatori con il valore di mercato più alto, tra quelli che militano nei club dei top 5 campionati europei.Primo posto per Kyliancon 259,2 milioni di euro, grazie alla sua giovane età e a un contratto in scadenza nel 2023.Secondo posto per l'attaccante del Manchester City Raheem, con un valore di mercato pari a 194,7 milioni di euro. Sul podio un altro inglese, Jadon, di proprietà del Borussia Dortmund: per lui un valore di 179,1 milioni. Nella top ten non ci sono giocatori del nostro campionato: Trentdel Liverpool è quarto (171,3 milioni), Marcusdel Manchester United è quinto (152,3), Momodel Liverpool è sesto (144,9), Sadio, sempre dei Reds, è settimo (139,2), Antoinedel Barcellona è ottavo (139,4), Alphonsodel Bayern Monaco è nono (133,5), chiude Harrydel Tottenham al decimo posto (118,7).Per quanto riguarda il nostro campionato la top 10 è quasi tutta di proprietà di Juventus e Inter.difensore bianconero arrivato la scorsa estate dall'Ajax,Non ci sono giocatori del Milan nella top 10, il primo rossonero è Franck Kessie con una valutazione di 42,5 milioni.