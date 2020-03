L’Osservatorio calcistico del CIES, nel suo report settimanale, ha stilato la classifica delle 20 squadre partecipanti ai 5 maggiori campionati europei per valore della rosa. La graduatoria è dominata dalle squadre inglesi: in vetta c’è il Liverpool con una valutazione di 1405 milioni di euro, al secondo posto il Manchester City (1361). Poi, Chelsea al 5° posto e il Manchester United al 6°, chi invece più staccato: Tottenham 9°, Arsenal 15°, Leicester 16° ed Everton 18°. Il podio è completato dal Barcellona, che con i suoi 1170 milioni di valutazione si colloca al terzo posto. Alle sue spalle i rivali del Real Madrid. Per quanto riguardo le italiane, la Juventus è la squadra più costosa: 10ª posizione per i bianconeri con 783 milioni, 11ª per l’Inter, 17ª per il Napoli e 19ª per la Roma.