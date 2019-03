Decima in classifica in Europa, prima in Italia: la Fiorentina è la miglior rosa nel nostro Paese per crescita del valore rispetto a quanto i giocatori sono stati pagati. Come riportato dal CIES, una rosa stimata complessivamente 307 milioni di euro a fronte di una spesa, per costruirla, di 107. Un incremento di 2,87 volte.