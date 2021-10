Nessuno in Serie A crea tanto quanto l'Inter. E' quanto emerge dall'ultimo studio pubblicato dal Cies (Osservatorio sul calcio), che stila la classifica di occasioni create e concesse: a livello europeo domina il Manchester City con un ratio di 3.28 (8.4 chance create, 2.6 concesse), seguito da Bayern Monaco, Paris Saint-Germain ed Everton. Due italiane in top-10: l'Inter e il Napoli.



SERIE A - I nerazzurri guidano in Serie A con un ratio di 2.16: la squadra di Inzaghi crea più di chiunque altro (11.4 occasioni a partita), ma concede anche molto (5.3). Segue il Napoli di Spalletti con 2.15 di ratio (8.0 create, 3.7 concesse), completa il podio il Milan che crea di più degli azzurri (8.3), ma concede anche di più (4.9). In ritardo la Juve (7.4 create, 4.9 concesse), crea più pericoli la Roma (8.3 a partita). Restano nettamente indietro Atalanta e Lazio.



LA CLASSIFICA



Inter - ratio 2.16 (8.3 create, 5.3 concesse)

Napoli - ratio 2.15 (8.0 create, 3.7 concesse)

Milan - ratio 1.71 (8.3 create, 4.9 concesse)

Juventus - ratio 1.53 (7.4 create, 4.9 concesse)

Roma - ratio 1.45 (8.3 create, 5.7 concesse)

Torino - ratio 1.19 (5.3 create, 4.4 concesse)

Udinese - ratio 1.19 (5.3 create, 4.4 concesse)

Bologna - ratio 1.10 (6.1 create, 5.6 concesse)

Atalanta - ratio 1.05 (6.6 create, 6.3 concesse)

Hellas Verona - ratio 1.03 (5.9 create, 5.7 concesse)

Lazio - ratio 0.85 (6.3 create, 7.4 concesse)

Empoli - ratio 0.82 (6.6 create, 8.0 concesse)

Venezia - ratio 0.79 (3.9 create, 4.9 concesse)

Sassuolo - ratio 0.77 (5.1 create, 6.7 concesse)

Cagliari - ratio 0.75 (5.0 create, 6.7 concesse)

Sampdoria - ratio 0.71 (4.6 create, 6.4 concesse)

Fiorentina - ratio 0.69 (5.4 create, 7.9 concesse)

Genoa - ratio 0.57 (4.1 create, 7.3 concesse)

Spezia - ratio 0.51 (4.1 create, 8.1 concesse)

Salernitana - ratio 0.48 (3.1 create, 6.6 concesse)