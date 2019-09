Termina senza gol e con poche emozioni l'amichevole sudamericana tra Cile e Argentina. Un'amichevole dalla forte contaminazione italica e a cui guardavano con particolare attenzione i tifosi e gli addetti ai lavori nerazzurri: di scena, infatti, la sfida faccia a faccia tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, che nelle prossime settimane si contenderanno il ruolo di compagno di Romelu Lukaku.



CONTE SORRIDE - Partiti entrambi titolari (il cileno con la fascia di capitano al braccio), sono rimasti in campo per 90': buone risposte da Lautaro, sempre nel vivo del gioco e spesso pericoloso, specie nella ripresa. Conte, però, può sorridere anche per i minuti messi nelle gambe da Sanchez. In campo, a Los Angeles, anche altri italiani: lo juventino Dybala (uscito al 70'), il laziale Correa (sostituito al 57') e l'udinese De Paul (out al 67').