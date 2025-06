Cile-Argentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Cile-Argentina

Data: venerdì 6 giugno 2025

Orario: 03.00

Canale tv: /

Streaming: OneFootball

L', capolista solitaria del girone di qualificazione sudamericano ai Mondiali 2026, è ospite delnella prossima giornata di partite che daranno un quadro più completo alla graduatoria continentale. La formazione andina di Ricardo Gareca, con soli 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte), punta a un risultato positivo per motivi più morali che di qualificazione, mentre l'Albiceleste potrà concedere minuti a tante seconde linee e giovani interessanti all'inizio o a gara in corso.

: Cortes; Loyola, Maripan, Diaz, Suazo; Vidal, Echeverria, Pizarro; Osorio, Davila, Sanchez. All. Gareca.: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, Messi, Almada; Alvarez. All. Scaloni.- Non è prevista copertura tv per Cile-Argentina, ma le smart tv possono permettere di vedere la gara scaricando l'applicazione di OneFootball, che la propone a pagamento.- Cile-Argentina, in streaming, sarà visibile (sempre a pagamento) sul sito di OneFootball o scaricando l'app su dispositivi mobili.