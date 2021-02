Il nuovo commissario tecnico del Cile è Martin Lasarte. Queste le sue parole a RedGol di qualche mese fa su Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter e della nazionale cilena: “Vidal ha un segno identificativo con quello che noi intendiamo come giocatore d'élite. Quando lo vediamo negli altri ci piace e ogni tanto finiamo per adottarlo, e questo succede con Arturo. Vedo sempre Vidal lottare, lottare, non mollare mai, dà sempre quel qualcosa in più. Lui titolare nella Nazionale dell'Uruguay? Arturo gioca ai massimi livelli, potrebbe esserlo. Ma bisogna vedere chi fare uscire”.