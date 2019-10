Guerra civile in Cile. Il presidente Sebastian Pinera commenta: "Siamo in guerra contro un nemico potente e implacabile, che non rispetta niente e nessuno".

Il popolo scende in piazza per protestare contro l'aumento del prezzo dei trasporti pubblici: il bilancio degli scontri con la polizia è di 12 morti, con quasi 1.500 arresti. Nella capitale Santiago c'è il coprifuoco, Amnesty International denuncia violazioni dei diritti umani durante le manifestazioni.



L'attaccante dell'Inter, Alexis Sanchez ha pubblicato un messaggio su Instagram: "Accetto le richieste per un Cile migliore, ma in modo pacifico e senza distruggere i beni di cui tutti abbiamo bisogno. In questo modo ci facciamo del male. Coloro che soffrono di più con questo sono i bambini, che non capiscono cosa succede a causa nostra noi adulti. Dobbiamo essere più uniti che mai per un Cile migliore. Chiedo accordi e soluzioni. Tutto per un Paese migliore e per i bambini che non sono da biasimare per nulla, sono il presente e il futuro del nostro Cile".



Questo invece il pensiero del centrocampista del Bologna, Gary Medel: "Per una guerra sono necessarie 2 squadre, qui siamo un popolo e un paese che vogliono crescere e andare avanti con l'uguaglianza. Non vogliamo più violenza o eccessi. Per questo abbiamo bisogno delle autorità per dire che cambieranno per risolvere i problemi sociali. Parlano di crimini e non di soluzioni al problema di fondo, quando gran parte del paese manifesta pacificamente". ​



L'ex juventino Arturo Vidal sostiene: "I politici devono ascoltare il popolo quando si fa sentire. La gente sta attraversando un periodo difficile e sta dicendo basta! Continuiamo pacificamente, per favore senza violenza, senza saccheggi. Senza farci del male! Prego perché il mio caro Cile sia migliore. I politici, per favore, ascoltino subito il popolo! Vogliamo soluzioni ora! Un grande abbraccio a tutti i cileni, stiamo insieme e andiamo avanti come al solito!".



Anche l'ex interista Mauricio Pinilla dice no alla violenza: "Applaudiamo i vigili del fuoco".