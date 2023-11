Periodo complicato per la nazionale del Cile. Il ct Berizzo ha dato le dimissioni ed è stato sostituito dalla vecchia conoscenza del calcio italiano, Nicolas Cordova, i risultati sul campo stentano e anche i rapporti tra squadra e Federazione sono ai minimi termini.



ATTACCO - La stella della rappresentativa, Alexis Sanchez, ha attaccato in duro modo la Federcalcio del Cile in conferenza stampa. “Tre docce non funzionano nel centro sportivo. Come può andare avanti una nazionale così? Allo stadio del Colo Colo dalle docce negli spogliatoi uscivano i nostri stessi escrementi. E’ una Nazionale o è una squadra di terza categoria?”, ha detto l'attaccante dell’Inter.