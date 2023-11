Eduardo Berizzo non è più il commissario tecnico della nazionale di calcio cilena. L'allenatore si è dimesso dopo il pareggio per 0-0 in casa contro il Paraguay, chiuso in dieci contro dieci. Dopo le prime cinque giornate nel girone sudamericano di qualificazione al Mondiale 2026, il Cile è terzultimo con 5 punti in classifica con Eduador e Paraguay.