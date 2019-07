Arturo Vidal, centrocampista del Cile, ha commentato in mixed zone la sconfitta della sua nazionale contro l'Argentina nella finale per il terzo posto della Coppa America.



Queste le sue parole: "L’Arbitro? E’ difficile, voi che l’avete visto da fuori potete dare valutazioni migliori. Da quanto percepito in campo ha lasciato poco giocare. Ora è finita. E’ difficile giocare. Si surriscalda l’ambiente. La cosa importante era ritrovare il gioco e la giusta intensità. Abbiamo sempre dato il massimo. E’ vero non ero al 100% ma volevo giocarla questa partita”