Il futuro di Jasper Cillessen potrebbe essere lontano dal Barcellona. Il portiere olandese vuole giocare con più continuità dopo tre stagioni da vice di Marc-André Ter Stegen. A spaventare gli acquirenti ci hanno pensato le iniziali richieste shock del club catalano, ma nelle ultime ore la situazione sembra essere migliorata per l’estremo difensore. Attualmente Roma e Valencia sono in pole position per Cillessen. La Juventus in precedenza era stata accostata al giocatore, desideroso di voler stare in squadra con Cristiano Ronaldo. Un’ipotesi che non ha mai preso realmente quota, nemmeno quando Mattia Perin sembrava pronto a salutare.