Parole pesanti, che fanno capire come il mondo conosciuto oggi sia ad un passo dal collasso. Il ministro degli Esteri della Cina Wang Yi, parlando in conferenza stampa a margine dei lavori della sessione parlamentare, ha parlato apertamente della situazione di crescente tensione che si è sviluppata con gli Stati Uniti del presidente Trump.



GUERRA FREDDA - Queste le dichiarazioni riportate da Repubblica: "La Cina e gli Usa sono a un passo da una nuova Guerra Fredda. I due paesi non dovrebbero avere conflitti e cooperare in una logica win-win e di rispetto reciproco. Gli Stati Uniti devono rinunciare a voler cambiare la Cina e rispettare".