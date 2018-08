La manita del Guangzhou Evergrande di Cannavaro è un gancio notevole per il morale del Tianjin Quanjian di Paulo Sousa: l'ex Fiorentina non riesce a risollevare la propria squadra da una crisi di risultati piuttosto acuta. Basti pensare che l’ultima vittoria risale al 29 luglio: di fronte ad uno scenario così catastrofico, con la zona retrocessione ad un passo, diventa reale l’ipotesi di un cambio in corsa in panchina. Se dovesse saltare Sousa, il Tianjin Quanjian opterebbe per Rafa Benitez:: i tabloid inglesi affermano che sarebbe arrivata un’offerta da 30 milioni capace di far traballare le certezze del tecnico del Newcastle, inducendolo a rifiutare il rinnovo con il club inglese pur di trasferirsi in Cina.