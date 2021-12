La federazione cinese ha accettato le dimissioni del ct Li Tie, in carica da gennaio 2020, scegliendo Li Xiaopeng al suo posto sulla panchina della nazionale. A quattro partite dalla fine della fase di qualificazione al Mondiale, la Cina ha totalizzato cinque punti in sei partite e per andare in Qatar servirà un'impresa. Il debutto del nuovo ct sarà il 27 gennaio contro il Giappone.