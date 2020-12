La Cina dice basta agli ingaggi folli dei calciatori. La crisi economica data dalla pandemia Covid-19 ha convinto la Federcalcio cinese alla svolta, tagliare gli stipendi dei giocatori della Super League per le stagioni dal 2021 al 2023: come riferisce Il Corriere della Sera, i professionisti cinesi non potranno superare un compenso lordo di 5 milioni di yuan (circa 630mila euro), la metà del tetto da 10 milioni deciso lo scorso anno, mentre i calciatori stranieri non potranno guadagnare più di 3 milioni di euro lordi. Pugno duro confermato dal presidente Chen Xuyuan: "La Federcalcio punirà qualsiasi club o giocatore che violi le regole, non importa quanto famoso o influente sia". Un salasso per i tanti giocatori stranieri con stipendi da urlo in Cina, ma non per tutti: Graziano Pellè ad esempio, vista la scadenza del contratto con lo Shandong Luneng a fine anno, non vedrà decurtato il suo ingaggio da 15 milioni di euro netti a stagione.