Fabio Cannavaro è stato nominato commissario tecnico ad interim della nazionale di calcio della Cina: ora è ufficiale. Incarico provvisorio per l'ex difensore, che guiderà la squadra a marzo con un futuro ancora incerto. Sul sito della federazione cinese la lista dei convocati per il torneo porta proprio la la firma di Fabio Cannavaro, con Marcello Lippi indicato come consulente tecnico.