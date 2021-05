Incredibile quello che è accaduto allo Zibo Cuju, club che milita nella China League One, la seconda divisione cinese, costretto a far giocare il figlio del nuovo proprietario: la squadra, attualmente ultima in classifica con 1 punto dopo 5 partite, è stata recentemente rilevata dal miliardario He Shihua il quale, tra le condizioni, ha imposto all'allenatore Hongyi Huang di schierare il figlio sempre titolare. Il ragazzo veste la maglia numero 10 ma non sta brillando in campo anche perché vanta un peso di 126 chilogrammi.