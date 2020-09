Lo scontro tra Alvaro Gonzalez e Neymar durante l'ultimo PSG-Marsiglia rischia di avere serie conseguenze disciplinari per entrambi. Se il difensore è sotto indagine per insulti razzisti al fantasista brasiliano ("Scimmia"), O' Ney è finito a sua volta nel mirino della commissione disciplinare della LFP. Non per i presunti insulti omofobi all'indirizzo di Gonzalez, sui quali la LFP non sembra al momento lavorare, quanto più per un attacco a sua volta razzista nei confronti di Hiroki Sakai. Una fonte interna al Marsiglia infatti, ha confermato all'agenzia AFP che il club è in possesso di immagini che inchioderebbero Neymar nell'atto di dare del "Cinese di m..." al terzino giapponese. Si attendono decisioni ufficiali, ma l'atmosfera tra Marsiglia e Parigi è rovente.