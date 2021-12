Non ha mai toccato la vetta, ma ha tutti i rifornimenti necessari per piantare il vessillo nerazzurro sulla cima.ma quel bonus scudetto nel rinnovo gli ha fatto mettere i puntini sulle i (ben tre) alla fatidica firma,. Ecco perché il 2022 può essere l’anno giusto:1.. Dopo gli anni della sorpresa, della novità, della favola, della rivelazione e della riconferma, questo è l’anno della maturità. E della consapevolezza chealla banda del Gasp per dare un nome a questa epoca e tingere d’inchiostro i libri di storia, non solo bergamaschi.retroguardia a tre, marcatura a uomo, esterni assistman e difensori goleador - già simbolo e modello per tanti,E i suoi ragazzi, che per due volte si sono visti sfilare la Coppa Italia dalle mani, stanno dando l’anima per sollevare al cielo ‘il’ trofeo del riscatto.2. Da quando Gasperini è al comando,con una panca lunghissima e tanti profili duttili in più di un reparto. C’è un portiere,, che non deve più ruotare con Sportiello, punto di riferimento della squadra. Ci sono quattro difensori d’esperienza e due di grandi prospettive () che tra anticipazioni e chiusure hanno trasformato il tallone d’achille della Dea nella quinta difesa del campionato. Ci sono cinque, cinque!, esterni che a breve si contenderanno la maglia sulle fasce, lì dove passano tutte le azioni da gol:ce ne sarebbe per due squadre di Serie A. I centrocampistil’infaticabile perno della mediana, con unin più a dare fiato ma anche soluzioni nuove tra trequarti e area. Ci gli inserimenti dile letture di, i mancini dile magie dila tecnica di, le fiammate di, i gol di, a 30 anni nel pieno della forma. E con un piccolo sacrificio, l’addio a Miranchuk,un esterno offensivo che non dà riferimenti e porta altri gol.3. Quei ragazzini che anni or sono hanno sposato la causa nerazzurra, oggi sono diventati papà. L’ingenuità e l’umiltà hanno lasciato il posto a una piena maturità mentale, a una consapevolezza unica dei propri mezzi.Toloi e Freuler erano in campo anche in quel famoso Atalanta-Napoli 1-0 del 2 ottobre 2016 che segnò la svolta europea: oggi l’uno è capitano e l’altro vice. L’Atalanta è ‘famiglia’, come dice il Gasp,e che oggi hanno la tenacia e il carattere per non farsi scavalcare. Il Napoli la ribalta? Demiral e Freuler, proprio gli autori degli errori che hanno portato ai gol partenopei, si rialzano ancor più risoluti in cerca del riscatto personale, in cerca dei gol di prepotenza. L'esperienza in Champions ha fatto la differenza.4.. Ha imparato la lezione sul palco dellVince con le piccole segnando 4 e 5 gol (allo Spezia e al Venezia), vince con le grandi con solo una rete di scarto abbandonando il suo credo aggressivo quando c’è da chiudersi, difendere e controllare campo e risultato.(ha collezionato 22 punti su 24), ora è diventata anche una perfetta padrona di casa. E non ha nulla in meno delle prime tre della classe, anzi.5. È nel pieno di un climax ascendente che non accenna a finire,, giorno del suo 114° compleanno. Da allora non ha più perso, anche se avrebbe potuto. Le non è cosa da poco. L’ambiente piccolo e intimo, la fede e la serietà di patron Percassi, la lungimiranza di Gasperini, l’obiettivo di salvarsi, il progetto di alzare l’asticella.