Sconfitta per 3-2 contro il Parma, pareggio per 0-0 contro il Napoli, poi il ko con l'Udinese (1-0 il finale), infine l'1-1 di domenica contro il Cagliari e la sconfitta per 4-0 di ieri sera contro la Lazio: cinque partite consecutive nel quale il Torino non è riuscito a vincere. L'ultimo successo è quello per 2-1 contro il Milan.



Era dal 2017, quando l'allenatore era Sinisa Mihajlovic, che il Torino non aveva una striscia di match senza vittorie così lunga: due anni fa i granata, guidati dal tecnico serbo, persero prima il derby per 4-0, poi pareggiarono 2-2 con il Verona e, sempre con lo stesso risultato, con il Crotone. Infine persero 1-0 con la Roma e 3-0 con la Fiorentina.