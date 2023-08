e no, non dipende più soltanto dalla vittoria dell'Europa League di uno dei nostri club che non si qualificano ai gironi attraverso il piazzamento in campionato. Fino ad oggi era infatti questo l'unica possibilità per ottenere un club extra nella fase ai gironi della coppa dalle grandi orecchie, ma a partire dalla prossima stagione, la Uefa rivoluzionerà la coppa più importante per club a livello europeo con il lancio dell'ormai notoVa detto che dovremo abituarci ad un format completamente diverso. Innanzituttoe non cambierà nulla, almeno inizialmente per la qualificazione delle prime 32 squadre che rimarranno esattamente come oggi, attraverso i piazzamenti già noti in campionato., non ci saranno quindi gruppi da 4,Ogni squadra sarà sorteggiata contro altre 8 squadre e giocherà una singola partita (non più andata e ritorno) contro ognuna di esse, 4 in casa e 4 in trasferta. Si giocherà sempre infrasettimanale e si terminerà a gennaio con due giornate. Infine non ci saranno retrocessioni in Europa League e in Conference League che avranno una formula simile e blindata.L'Italia ad oggi qualifica le prime 4 squadre in Champions tramite il campionato, 2 in Europa League tramite Coppa Italia e 5° posto in campionato (o due dal campionato se la vincitrice della Coppa Italia è già in Champions) e 1 in Conference League tramite il 6° posto (o 7° se la vincente Coppa Italia è già in EL o CL). La nuova SuperChampions come detto passa da 32 a 26 squadre e proprio da queste 4 squadre "extra" può arrivare il vantaggio per l'Italia.Uno di questi 4 posti viene assegnato alla federazione quinta nel ranking per nazioni (la Eredivise olandese al momento). Un altro viene aggiunto tramite i playoff dei "campioni nazionali" delle federazioni non al top del ranking.L'esempio pratico ci riporta all'anno scorso, con il grande percorso di Inter, Roma e Fiorentina, ma anche Milan e Napoli, che ci avrebbe premiato dato che la Serie A ha chiuso al secondo posto collettivo stagionale (dietro alla Premier) che sarebbe valso un posto in più in Champions.L'Italia non perderebbe un posto nelle altre competizioni e, semplicemente, scalerebbero semplicemente come piazzamento in classifica le squadre che accedono a Europa e Conference League. In questo caso (e con la vincente della Coppa Italia qualificata in Champions)