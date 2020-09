attendono per un’intera stagione è arrivato. Siamo a pochissime ore dalle NBA Finals 2020, un evento che non dimenticheremo facilmente vista la particolarità della stagione e l’incredibile quantità di eventi succedutisi in questo anno. Saranno ie ia contendersi il: una edizione inedita delleche merita una preview approfondita. Sono infatti numerose le chiavi di lettura che si possono fornire per questo incrocio ma noi ne abbiamo scelte 5, a nostro modo di vedere uniche e indimenticabili. Mettetevi comodi, dunque, e preparatevi a innamorarvi di queste Finals!, due grandi mercati in grado di attirare stelle di prima grandezza. Due storie che presentano alcuni punti in comune: entrambe, ad esempio, devono moltissimo a, coach in grado di vincere 4 anelli con i giallo viola e di essere il primo storico allenatore campione NBA con Miami, oltre che mente dietro a questi Heati. Nella storia di entrambe svetta la figura di6. E infine, ovviamente, entrambe sono state scelte daquando ha scelto di lasciare Cleveland.Ma, poi, i parallelismi tra le due città finiscono qui. I Miami Heat sono stati fondati nel 1989, quando i Lakers avevano già in bacheca ben 11 titoli NBA. Se i Lakers, infatti, possono vantare ben 16 anelli e 32 finali disputate, gli Heat sono appena alla sesta partecipazione alle finals: il loro record al momento parla di 3 titoli vinti e due sconfitte. Niente male per una squadra così giovane. Il primo scontro in finale tra le due squadre non poteva partire da presupposti più intriganti.