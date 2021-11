Cinque vittorie in cinque partite, ottobre è stato il mese del Milan. E di Stefano Pioli, che ha vinto il premio come "Allenatore del mese" della Serie A. La consegna avverrà nel pre-partita del derby tra Milan e Inter in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro. A scegliere Pioli è stata una giuria di Direttori di testate giornalistiche sportive che in queste settimane hanno valutato gli allenatori in base ai criteri tecnico sportivi e di qualità del gioco espresso dalle loro squadre, ai quali si aggiunge il fair play durante le partite.



I COMPLIMENTI - Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla settima all'undicesima della Serie A 2021/2022. "Alla terza stagione in rossonero Stefano Pioli sta proseguendo l'ottimo lavoro che ha riportato il Milan ai vertici della Serie A – ha detto l'ad della Lega di A, Luigi De Siervo – Una perfetta gestione del gruppo, un gioco convincente e la capacità di valorizzare ogni giocatore della rosa certificano i meriti di Pioli, che nel mese di ottobre ha ottenuto cinque vittorie in altrettante gare, occupando stabilmente la vetta della classifica".