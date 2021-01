. E' questa la clamorosa indiscrezione lanciata da Repubblica, in attesa della comunicazione ufficiale che arriverà mercoledì in serata. Il Cio ha già pronto il documento di sospensione, un'umiliazione che non ha precedenti per l'Italia e la equipara a Paesi come Bielorussia di Lukashenko o Russia per lo scandalo doping. E le ripercussioni non finirebbero qui.Senza un intervento del Governo infatti, sono diverse le problematiche: gli atleti potrebbero concorrere solo come indipendenti,, un problema evidenziato dal presidente del Cio Thomas Bach in due lettere inviate al presidente del Consiglio Giuseppe Conte (14 ottobre e 2 dicembre) e rimaste senza risposta e a nulla è servita la mediazione di Giovanni Malagò.Mercoledì il Comitato Olimpico Internazionale si riunirà e lì arriverà la sentenza,: come riferisce Repubblica infatti, entro domani dovrebbe essere convocato un Consiglio dei Ministri per approvare un decreto che risolva la questione dell'autonomia del Coni, un decreto che già eiste ma è bloccato da ostruzioni politiche. Corsa contro il tempo, basterebbe approvarlo prima dei Giochi per permettere al Cio di ritirare la sospensione, ma il danno d'immagine per l'Italia resta.