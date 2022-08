L'allenatore del Verona, Gabriele Cioffi, ha parlato a Dazn e in conferenza stampa dopo la sconfitta subita contro l'Atalanta.



SCONFITTA - "È mancato solo il risultato? Hai detto poco... Fortunatamente giochiamo mercoledì, così possiamo rifarci. Posso solo dire bravi ai ragazzi, dobbiamo essere arrabbiati per il risultati, ma fiduciosi per quello che è successo- Abbiamo fatto un netto passo avanti, soprattutto nello sviluppo del gioco. Siamo stati più propositivi e veloci nelle giocate. Del cambio modulo loro ci siamo accorti subito, il gol preso è nato da un episodio eccezionale, nel quale ci siamo fatti sorprendere per troppa generosità".



ATTACCO - "Lasagna è arrivato al tiro ed è stato insidioso, cercheremo di innescarlo sempre di più. I tiri entreranno, come quelli di Henry, che ha fatto una prestazione molto positiva, considerando anche il livello dell'avversario".



GIOVANI - "In Inghilterra si dice "Good enough, old enough". Se li schiero non ho dubbi, e loro nemmeno. Terracciano è stato bravissimo, come Coppola".



MERCATO - "Peri i nuovi non era facile: Hien ha fatto un solo allenamento, e oggi è stato catapultato dentro la partita. Gli ho chiesto se ci fosse con la testa, e mi ha dato conferme. Anche Doig ha fatto bene, ha un potenziale incredibile, è un grande crossatore e finalizzatore, verranno fuori le sue caratteristiche, come quelle di Cortinovis".