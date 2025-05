Cioffi: "Capisco la delusione dei tifosi della Fiorentina. Ma sono state gettate delle basi"

Getty Images

L'ex tecnico di Udinese e Veronaè intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato del momento della Fiorentina in vista della sfida contro il friulani di domenica prossima: "Dopo le tre stagioni con Italiano, in questa il tifoso voleva vincere. Dopo tre finali è giustificabile, capisco la tifoseria. La prima stagione però di un allenatore è spesso transitoria. Da qualche parte concedi e questo penso sia successo a Palladino. Capisco la tifoseria ma giudico questa annata un primo step per preparare futuri successi. Ci vuole un quadro generale anche nel giudizio di un allenatore. Da fiorentino capisco la mentalità del tifoso e la voglia di portare Firenze in alto. Il calcio però ha dei tempi. Se la società ha fiducia in Palladino si sono buttate le basi".

- ? "Non penso. La Fiorentina ha provato a portare la Fiorentina allo step successivo. Non c'è il giusto e lo sbagliato nel calcio, sono tutte chiacchiere da bar. Penso che se credi in un allenatore lo devi portare avanti. Se non ci credi invece volti pagina"."Non credo che l'Udinese giochi a pizza e fichi perché può eguagliare il record di punti. Al termine della stagione spesso contano soprattutto le motivazioni. Per portare la Fiorentina in Conference League ci vorrebbero una serie di congiunzioni importanti. La Lazio può giocarsi ancora il quarto posto quindi la vedo dura. Sia per il record di punti che per la mentalità l'Udinese per me si giocherà la partita fin in fondo".