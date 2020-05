Beppe Galli, agente tra gli altri di Andrea Cistana, difensore del Brescia, parla a Radio Kiss Kiss del futuro del suo assistito, seguito dal Napoli: "​È uno dei giovani italiani più interessanti, per lui è stato molto importante quest’anno giocare in una difesa a quattro a Brescia. Preferisce di base il sistema difensivo a tre ma un difensore deve essere completo. Il Napoli? Sarebbe il primo rincalzo dei titolari al momento in azzurro. Gli consiglio però a prescindere sempre di andare a giocare da titolare per poter crescere al meglio. Il ragazzo ha grande personalità e chi lo prende fa un grandissimo affare".