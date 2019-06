Quale futuro per Andrea Schenetti? L'agente del trequartista del Cittadella, Luca Urbani, ne ha parlato a Il Gazzettino: "E' più probabile che Andrea lasci il Cittadella piuttosto che resti. I rapporti con la dirigenza granata sono ottimi, cercheremo di far coincidere gli interessi di tutte le parti in causa. Le società interessate ad Andrea sono quelle uscite sui giornali negli ultimi giorni, la prima settimana di luglio potrebbe essere quella buona per formalizzare una sua cessione". Sull'ex Milan c'è il Monza.