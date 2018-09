Cittadella-Benevento 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 37' Asencio



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Drudi, Rizzo; Proia (69' Settembrini), Iori, Pasa (69' Branca); Siega; Strizzolo, Malcore (60' Finotto). All. Venturato.



Benevento (4-3-3): Puggioni; Gyamfi, Volta, Billong, Di Chiara; Del Pinto (72' Bandinelli), Nocerino, Tello; Insigne (60' Improta), Asencio, Buonaiuto (80' Ricci). All. Bucchi.



Arbitro: Daniele Minelli di Varese



Ammoniti: 30' Siega (C), 88' Settembrini (C), 90' Asencio (B), 90' Tello (B)



Espulsi: 80' Venturato (all. Cittadella)