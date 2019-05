Cittadella-Benevento 1-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 10' Proia (C), 76' Insigne (B), 83' Coda (B)



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca (63' Pasa); Schenetti (89' Bussaglia); Finotto, Moncini (69' Diaw). All. Venturato.



Benevento (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli (70' Buonaiuto); Ricci (61' Insigne); Coda, Armenteros. All. Bucchi.



Arbitro: Ghersini di Genoa



Ammoniti: 5' Proia (C), 59' Tello (B)



Espulsi: 50' Proia (C), 87' Armenteros (B)