Cittadella-Brescia 2-2 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 13' Finotto (C), 35' Cistana aut. (C), 50' Morosini (B), 69' Morosini (B)



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Frare, Drudi, Benedetti; Settembrini (81' Proia), Iori, Branca; Siega (77' Panico); Strizzolo (77' Scappini), Finotto. All. Venturato.



Brescia (4-3-3): Alfonso; Sabelli, Romagnoli, Cistana, Curcio; Ndoj, Tonali, Morosini (87' Spalek); Torregrossa (68' Ferrari), Tremolada (73' Dall'Oglio), Bisoli. All. Corini.



Arbitro: Lorenzo Illuzzi di Molfetta



Ammoniti: 24' Finotto (C), 45' Torregrossa (B), 54' Siega (C), 55' Ndoj (B), 62' Tonali (B), 63' Sabelli (B), 86' Proia (C)