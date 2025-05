Cittadella-Brescia inizia in ritardo: malore per un tifoso, deve intervenire l'elisoccorso

Getty Images

Al Tombolato le due squadre si affrontano al Tombolato nella 35esima giornata di Serie B in una sfida delicata per la lotta salvezza, padroni di casa e ospiti sono appaiati a quota 35 punti al penultimo posto e cercano un risultato per rilanciarsi.Il calcio d'inizio è inizialmente fissato alle 17.15, ma viene posticipato con i 22 giocatori che tornano negli spogliatoi, in un clima di silenzio totale.

- La motivazione?durante il minuto di silenzio in memoria di Giovanni Scudiero. Come riferisce Padovaoggi.it, i soccorsi sono stati tempestivi e l'uomo è stato a lungo rianimato.L'intervento dei soccorritori, con l'arrivo dell'elisoccorso a bordo campo, ha ritardato il fischio d'inizio della partita. I tifosi sugli spalti hanno accompagnato lo sportivo verso l'elicottero con un lungo applauso.

- Proprio mentre il primo tifoso colpito da malore sembrava dare segni di recupero, evidenzia Padovaoggi.it, un secondo sportivo del Cittadella si è sentito male. Tempestivi anche in questo caso i soccorsi.- Cittadella e Brescia sono tornate negli spogliatoi nel silenzio totale dello stadio e solo verso le 17.30 i giocatori delle due squadre sono rientrati in campo per tornare a scaldarsi, in attesa dell'inizio della partita. Lo speaker del Tombolato ha annunciato che la gara comincerà alle 18.00.