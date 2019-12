Cittadella-Entella 1-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 12' autogol Frare (E), 22' st Chiosa (E), 40' st Proia (C), 45' st M. De Luca (E).



Cittadella: Paleari; Mora, Frare, Adorni, Benedetti; Vita (27' st Proia), Iori, Branca (23' st Gargiulo); D'Urso, Rosafio (6' st Luppi), Diaw. All. Venturato.



Entella: Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala (30 st' Crialese); Eramo (16' st Toscano), Paolucci, Settembrini; Schenetti; G. De Luca, Morra (36' st M. De Luca). All. Boscaglia.



Arbitro: A. Prontera.



Ammoniti: 22' Schenetti (E), 27' Paolucci (E), 36' Pellizzer (E), 45' Iori (C), 45+1' Morra (E), 4' st Diaw (C), 45+6' st Mora (C).