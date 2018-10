Cittadella-Foggia 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 20' Chiaretti (F), 28' Iori (C)



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Camigliano, Frare; Rizzo, Settembrini, Iori, Siega; Schenetti (63' Branca); Strizzolo (81' Finotto), Panico (81' Scappini). All. Venturato.



Foggia (3-5-2): Bizzarri; Martinelli, Tonucci, Ranieri; Cicerelli, Agnelli, Rizzo (66' Deli), Busellato, Kragl; Chiaretti (78' Galano), Gori (85' Iemmello). All. Grassadonia.



Arbitro: Massimi di Termoli.



Ammoniti: 49' Siega (C), 60' Settembrini (C), 82' Ranieri (F).



Espulsi: 87' Rizzo (C).