Cittadella-Frosinone 2-3 d.t.s. (primo tempo 2-1)



Marcatori: 5' Diaw rig. e 45' (C), 48' Salvi (F), 50' Dionisi (F), 120' Ciano (F)



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone (49' Frare), Benedetti; Vita (75' Iori), Branca, Proia; D'Urso (75' Panico); Rosafio (80' Stanco), Diaw (117' Camigliano). All. Venturato.



Frosinone (3-4-1-2): Bardi; Brighenti (86' Ciano), Ariaudo, Krajnc; Paganini (86' Beghetto), Haas, Maiello (105' Ardemagni), Salvi (105' Zampano); Rohdén; Novakovich, Marconi. All. Nesta.



Arbitro: Sozza di Seregno.



Ammoniti: 36' Branca (C), 49' Brighenti (F), 52' Frare (C), 73' Benedetti (C), 78' Haas (F), 116' Dionisi (F).