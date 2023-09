La serata di lunedì resterà indimenticabile per i tifosi del, che per il secondo anno consecutivo hanno espugnato Marassi. L'anno scorso, la squadra di Gorini ha battuto il Genoa, poi promosso in Serie A, quest'anno invece a cadere sotto i colpi di Magrassi e Branca è stata ladi Andrea Pirlo.Il club granata si è tolto la soddisfazione di vincere davanti agli oltre 20.000 spettatori del Ferraris, più dell'intera popolazione della città veneta, ma i tifosi del 'Citta' hanno fatto anche di più, compiendo un gesto dimagari piccolo e 'normale', ma non per questo meno degno di nota.Al termine dell'incontro, dopo l'uscita dei tifosi ospiti dallo stadio, agli steward dedicati alla pulizia della zona preposta ad ospitare i sostenitori avversari in trasferta si è prospettata una scena a cui è davvero difficile assistere all'interno di uno stadio. I tifosi del Cittadella infatti, dopo il triplice fischio dell'arbitro,facendo trovare agli steward la zona ripulita dall'immondizia. Si tratta di un gesto magari scontato, tipico del vivere civile, ma inusuale per chi lavora negli stadi, tanto è vero che sono stati gli stessi steward doriani a sottolinearlo, sperando di far arrivare il messaggio alla tifoseria del Cittadella, reduce da un lunedì davvero da incorniciare.