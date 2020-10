Il nuovo portiere del Cittadella Elhan Kastrati si è presentato così ai suoi nuovi tifosi in una breve intervista al Corriere del Veneto:



«Aspettavamo l’esito del tampone, l’accordo era già fatto anche prima e adesso finalmente c’è l’ufficialità. Sono veramente molto fortunato perché questa è una grande occasione per me. Dopo quello che ci è accaduto a Trapani arrivare in una società sana come il Cittadella mi regala tante sicurezze. Non sono abituato a partire favorito per una maglia, sono consapevole di dover dare il massimo e spero di giocare più partite possibile. La concorrenza è positiva e può essere da stimolo per entrambi e anche per questo sono molto contento. È presto per dire dove potremo arrivare, ma sono molto fiducioso».