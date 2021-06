Sono ormai anni che il Cittadella rincorre il sogno chiamato ‘Serie A’, e, da anni, deve arrendersi proprio all’ultimo ostacolo, ad un passo dalla gloria.



È successo nell’ultima stagione appena conclusa, dove la squadra granata si è dovuta arrendere in favore del Venezia, che invece ha conquistato la promozione nella massima serie.



Vanificato, quindi, il sesto posto ottenuto in campionato, dopo un’annata altalenante, e il percorso svolto ai playoff, eliminando nel doppio scontro alle semifinali il Monza di Berlusconi e arrendendosi solo al Venezia in finale.



La stessa cosa era successa nel 2018, dove la squadra della provincia di Padova dovette rinunciare al sogno in finale contro l’Hellas Verona, guidato all’epoca da Alfredo Aglietti.



Dopo anni di tentativi, una cittadina di appena 20 mila abitanti, forse meriterebbe un palcoscenico degno del calore rappresentato dai propri tifosi, sia in tempi di Covid, che con il ‘Pier Cesare Tombolato’ esaurito e ricco di persone pronte a incitare la propria squadra.



Il Cittadella ci riproverà il prossimo anno, dotata di una dirigenza solida, dovrà decidere se confermare sulla panchina Venturato, o cambiare strada e puntare forte su Gorini, oltre che effettuare un mercato, sia in entrata che in uscita, accurato e con una logica per tutti gli acquisti.