Cittadella-Lecce 4-1 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 12’ La Mantia (L), 18’, 42’ e 58’ Moncini (C), 70’ Adorni (C)



Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini (66’ Frare), Pasa (46’ Siega), Branca; Schenetti; Finotto, Moncini (86’ Diaw). All. Venturato.



Lecce (4-3-1-2) : Vigorito; Fiamozzi, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Arrigoni (67’ Falco); Haye (52’ Majer); La Mantia, Tumminello (46’ Palombi). All. Liverani.



Arbitro: Dionisi di L’Aquila



Ammoniti: 27’ Settembrini (C), 79’ Drudi (C)