Cittadella-Livorno 4-0 (1-0 primo tempo)



Marcatori: 38' Finotto, 56' Schenetti, 57' e 78' Moncini



Cittadella (4-3-2-1): Paleari; Ghiringhelli, Adorni (65' Camigliano), Drudi, Benedetti; Settembrini (58' Proia), Iori, Branca (67' Panico); Schenetti; Moncini, Finotto. All. Venturato.



Livorno (3-4-1-2): Zima; Di Gennaro, Dainelli, Gonnelli; Valiani, Agazzi, Salzano (61' Raicevic), Porcino; Diamanti (53' Kupisz); Dumitru (53' Rocca), Murilo. All. Breda.



Arbitro: Marini di Roma



Ammoniti: 19' Di Gennaro (L), 27' Schenetti (C), 44' Salzano (L), 50' Porcino (L)



Espulsi: 50' Porcino (L)