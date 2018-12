Cittadella-Palermo 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatore: 51' Falletti



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca (66' Malcore); Siega (80' Bussaglia); Finotto, Panico (65' Proia). All. Venturato.



Palermo (4-3-2-1): Pomini; Salvi, Pirrello, Bellusci, Szyminski; Murawski (87' Fiordilino), Jajalo, Chochev (75' Haas); Falletti (81' Puscas), Trajkovski; Moreo. All. Stellone.



Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna



Ammoniti: 37' Adorni (C), 54' Benedetti (C), 83' Trajkovski (P), 90 +3' Fiordilino (P)