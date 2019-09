Cittadella-Pescara 2-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 2' Vita (C); 48' Machin (P), 73' Diaw (C)



Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Ghiringhelli, Adorni, Camigliano (57' Perticone), Benedetti, Vita, Pavan, Gargiulo (48' Branca), Panico, Diaw, Celar (69' De Marchi). All. Venturato.



Pescara (4-3-3): Fiorillo, Balzano (45+1' Zappa), Drudi, Scognamiglio, Masciangelo, Ingelsson (66' Memushaj), Kastanos, Machin, Galano, Brunori, Di Grazia (78' Maniero). All. Zauri.



Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco



Ammoniti: 12' Camigliano (C); 15' Diaw (C); 26' Balzano (P); 43' Pavan (C); 59' Branca (C); 59' Perticone (C); 93' Kastanos (P)