Cittadella - Pisa 1-1



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Benedetti, Adorni, Perticone, Ghiringhelli; Vita, Iori, Branca (71' Luppi); D'Urso (80' Proia); Diaw, De Marchi (64' Rosafio). All. Venturato



Pisa (4-3-1-2): Gori; Liotti, Aya, Benedetti, Birindelli (72' Ingrosso); Pinato (70' Verna), De Vitis, Siega; Minesso; Moscardelli (80' Asencio), Masucci. All. D'Angelo



Reti: 43' Pinato (P), 76' Iori (C) rig.



Ammoniti: Aya (P), Vita (C), Minesso (P), Masucci (P), Iori (C)



Note: arbitro Daniel Amabile; angoli 12-2 (5-1); recupero 0' e 4'