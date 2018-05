Cittadella-Pro Vercelli 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 72' rig. Koaume, 78' Bartolomei

​

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Salvi, Pelagatti, Varnier, Benedetti (87' Pezzi); Bartolomei, Pasa, Lora (77' Maniero); Chiaretti; Arrighini, Kouame (81' Fasolo). All. Venturato



Pro Vercelli (4-2-3-1): Pigliacelli; Ghiglione, Gozzi, Alcibiade, Mammarella; Pugliese, Germano; Bifulco (73' De Marino), Da Silva, Kanoute (76' Berra); Morra (82' Gerbi). All. Grieco

​

Arbitro: Balice della sezione di Termoli



Ammoniti: 38' Chiaretti (C), 57' Varnier (C)



Espulsi: 70' Alcibiade (PV).