Scatenato il Cittadella in queste ore, dopo aver chiuso il colpo Tsadjout, attaccante classe ’99 dal Milan in prestito, starebbe pensando ad un altro nome per l’attacco. Si tratta, secondo il Resto del Carlino, di Michele Vano, attaccante classe ‘91 in forza al Carpi.



Il giocatore, in rotta con la società emiliana, è stato autore di un’ottima annata la scorsa stagione, chiusa con 13 gol in 24 presenze e vuole dare continuità a queste prestazioni.