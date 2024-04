Cittadella sulle montagne russe: dal crollo alla speranza Playoff

'Luna Park', verrebbe da dire. Tra alti e bassi i veneti si ritrovano alle prese con una stagione per larghi tratti indecifrabili, che però col colpo di Reggio Emilia potrebbe portare in dote un finale di campionato ambizioso.Ma guai a nominare i Playoff a mister, che dopo lo 0-2 di sabato in casa della squadra di Alessandro Nesta ha invitato a pensare soltanto a guardarsi alle spalle."Arrivavamo da un momento di difficoltà la miglior medicina era la vittoria. Undici partite senza i tre punti ci hanno portato a giocare la palla con una certa tensione, paura, e si è visto. Il gol ci ha sbloccati. Il Cittadella nel girone di andata era una squadra che rischiava le giocate, siamo tornati a vincere contro un’avversaria forte. Ci portiamo a casa i tre punti e siamo felici. A Reggio Emilia abbiamo compiuto un passo importante, anche guardando ai risultati delle altre squadre".

"Sabato abbiamo un altro scontro diretto contro l’Ascoli, se riusciremo a portarlo a casa sarebbe un bel mattone verso la salvezza. È l’obiettivo più importante per una realtà come la nostra, chiaramente il successo contro la Reggiana potrebbe davvero sbloccarci in ottica delle rimanenti partite.. Certo è che in ogni turno le sorprese non mancano, l’ultima può vincere contro la prima, può succedere di tutto. Intanto abbiamo messo altro fieno in cascina e adesso prepariamoci bene alla prossima sfida.".

L'attuale quota 42 (-2 dalla Samp ottava), stando alle proiezioni di Gorini, pone dunque il 'Citta' ad un passo dal traguardo. Ecco perché guardare un po' più in su non è utopistico, soprattutto in virtù della discontinuità delle rivali che come detto ha coinvolto anche i granata.Come sottolineato dal suo allenatore, un tabù diventato ossessione che aveva alimentato pericolosi fantasmi. In particolare tra fine gennaio ed inizio marzo, con un filotto horror dia cui sono seguiti 3 pareggi ed appunto il blitz sul campo della Reggiana.

- ha sottolineato Gorini - Mi ritengo fortunato, ma il Cittadella da sempre crede nel lavoro e nelle persone. È una bella favola in questo calcio frenetico, dove il risultato viene prima di tutto. Una favola che deve continuare e, magari, tornare da esempio.".