Colpo a sorpresa del Cittadella che si aggiudica l'attaccante Raul Asencio reduce dall'esperienza semestrale con il Lecce nella passata stagione. Questa la nota del club veneto:



"Raul José Asencio Moraes, nato in Spagna a Villarreal nel 1998, è un nuovo giocatore del Cittadella.



Attaccante cresciuto nel Burriana, club dilettantistico della Comunità valenciana, nel 2015 arriva in Italia grazie al Genoa che ne acquista il cartellino.



Il suo debutto nel calcio italiano sarà però con l’Avellino (2017/18), vestirà poi le maglie di Benevento, Pisa, Cosenza, Pescara e Spal.

Nel 2021 il ritorno in Spagna nell’ Alcorcon (seconda divisione), a gennaio 2022 è però di nuovo nel nostro paese per vestire la casacca del Lecce.



Un benvenuto in granata a Raul ed un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori".