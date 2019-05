Ecco le parole di Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, alla vigilia dell'andata della finale playoff di Serie B contro il Verona: "Per noi è un evento importante, straordinario e bellissimo, che va giocato con il nostro modo di essere. Le pressioni nelle partite di calcio ci sono sempre: c’è per il Verona e anche per noi. A livello di pressione è pari, se non andiamo in serie A non è che siamo contenti lo stesso. Siamo qui per giocarcela fino in fondo. Il Verona è una squadra molto forte che per tutto il campionato non ha avuto grandissima continuità, ma sappiamo bene e conosciamo la sua forza. Brescia e Lecce sono state più brave delle altre, adesso ci siamo noi e il Verona che ci giochiamo l’ultimo posto. Rispetto alla partita di regular season è cambiato tutto, era appena arrivato Aglietti e dovevano ancora assestarsi.



Tombolato pieno? Ci siamo allenati a giocare con tanta gente, per esempio a Palermo e a Benevento. I sostituti degli squalificati Branca e Panico? Li ho già scelti ma non li dico. La tensione? Prima di Benevento è stata dura, adesso sono sereno e ho dormito, conscio dell’importanza dell’appuntamento. La formazione? Non credo che cambierà molto. Abbiamo Benedetti e Finotto che hanno qualche problemino."