Roberto Venturato, allenatore del Cittadella, parla alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: "La squadra sta bene dal punto di vista generale. Oggi c'è stato un diluvio per quasi due ore, ma siamo riusciti comunque a fare qualcosa per la gara di domani. Grandi cose non lo abbiamo fatto, ieri abbiamo lavorato bene con chi non aveva giocato, ma oggi alcune cose non siamo riusciti a farle perché c'era veramente tanta acqua. Dal punto di vista fisico stanno bene tutti".



SULLA FIORENTINA - " I viola sono una squadra di valore in assoluto. Domani dobbiamo viverla pensando alla nostra identità e cercando di fare calcio anche contro una squadra importante come la Fiorentina sapendo che sarà difficile. Quando si gioca una partita da dentro o fuori come questa penso che la mente sia impegnata per entrambe le formazioni perché vale molto per la Fiorentina e vale molto anche per noi. Cercheremo di vivere bene la partita, ma passare questo turno sarebbe una cosa molto importante. Dobbiamo pensare solo a noi stessi".